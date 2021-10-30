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العراق يتصدر لائحة دول المنطقة في إستيراد الحبوب من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-30T09:49:01+0000
العراق يتصدر لائحة دول المنطقة في إستيراد الحبوب من تركيا

شفق نيوز/ تجاوزت قيمة الصادرات التركية من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها، في الشهور الـ9 الأولى من العام الجاري، 6.4 مليارات دولار، مسجلة زيادة 22 بالمئة.

وبحسب معلومات جمعتها الأناضول من بيانات جمعية مصدري جنوب شرق الأناضول، فإن تركيا صدرت 7 ملايين و753 ألف طن من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، إلى 213 دولة ومنطقة حرة.

وبلغت قيمة صادرات القطاع في الشهور الـ9 الأولى من العام 6 مليارات و422 مليون دولار، بنسبة زيادة 22 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت البذور الزيتية المرتبة الأولى بقيمة 909 ملايين دولار، مسجلة زيادة بنسبة 36 بالمئة.

وجاءت دول منطقة الشرق الأوسط بالمرتبة الأول بمليارين و529 مليون دولار، حيث تصدرت العراق التصنيف بمليار و95 مليونا، ثم سوريا بـ392 مليونا، في حين حلت الولايات المتحدة ثالثة بـ365 مليون دولار.

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