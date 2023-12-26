العراق يتصدر لائحة الدول المستوردة للبقوليات التركية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس اتحاد الحبوب والبقوليات التركي فيسيل ميميش يوم الثلاثاء، أن العراق يتصدر باقي الدول في استيراد البقوليات التركية خلال شهر تشرين الثاني لسنة 2023.

وأضاف ميميش أن "صادرتنا بلغت 204 الاف و464 طنا واحتلت البقوليات المرتبة الأولى بقيمة 35.6 مليون دولارا، فيما احتلت منتجات المعجنات المرتبة الثانية بـ34 مليون دولار، واحتلت البذور الزيتية المرتبة الثالثة بـ30.01 مليون دولار".

وتابع ان "العراق ومصر وايطالية الدول الثلاث الاولى التي صدرنا لها اكثر من غيرها، حيث قمنا بتصدير ما قيمته 32.08 مليون دولار الى العراق و13.04 مليون دولار الى مصر و11.02 مليون دولار الى ايطاليا".

وأشارت إلى أن "العراق جاء في مقدمة الدول في استيراده للبقوليات وبواقع 777 مليون دولار تليه إيران وبواقع 156 مليون دولار، ومن ثم جاءت ألمانيا ثالثا وبواقع 141 مليون دولار".