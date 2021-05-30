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العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة لمعجون الطماطم من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-30T05:51:01+0000
العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة لمعجون الطماطم من تركيا

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر ايجة، يوم الاحد، ان العراق استورد معجون الطماطم من تركيا بقيمة بلغت 94 مليون دولار خلال العام 2020.

وقال رئيس الجمعية خير الدين اوجاك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تركيا صدرت معجون الطماطم ، بقيمة 157 مليون دولار  إلى 115 دولة خلال العام 2020".

وأضاف ان" العراق استورد معجون الطماطم بقيمة بلغت أكثر من 94 مليون دولار في عام 2020"، مبينا أن "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 92 في المائة إلى ألمانيا التي تعد من بين أكبر 5 دول ، و 26 في المائة إلى السعودية و 11 في المائة إلى الولايات المتحدة".

وأشار أوجاك الى ان من بين "الأسواق التي شهدت زيادات هامشية في صادرات معجون الطماطم التركية هي هولندا 192 في المائة وماليزيا 295 في المائة وفرنسا 189 في المائة وإسرائيل 74 في المائة وبلجيكا 225 في المائة.

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