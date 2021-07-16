العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لجمعية مصنعي الأجهزة المنزلية الإيرانية عباس هاشمي، يوم الجمعة، عن تصدير أجهزة منزلية بقيمة 54 مليون دولار من بداية العام الايراني الجاري ( بدأ 21 مارس) حتى نهاية مايو بزيادة 34 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال هاشمي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية اليوم، إن العراق وأفغانستان واتحاد الدول المستقلة (CIS) وشمال إفريقيا والخليج الفارسي هي الدول الرئيسية ووجهات التصدير للأجهزة المنزلية الإيرانية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه تم تصدير بعض الأجهزة الإيرانية مثل سخانات المياه المثبتة على الحائط إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة إلى إيطاليا.

يذكر أن المدير العام للصناعات الكهربائية والمعدنية والأجهزة المنزلية بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، كيوان كردان، كان قد أعلن في وقت سابق أن قيمة صادرات الأجهزة المنزلية، بلغت العام الماضي 200 مليون دولار، وتهدف الى زيادة هذا الرقم الى 600 مليون دولار خلال هذا العام.