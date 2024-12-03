العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الثلاثاء، تصدر العراق لائحة البلدان عربيا في عدد الزائرين الى تركيا في اكتوبر/تشرين الاول من عام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق احتل المرتبة الاولى بعدد الزوار الى تركيا خلال شهر تشرين الاول حيث بلغ 76 الفاً و785 سائحاً، مرتفعا بنسبة 1.47%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 73 الفاً و126 سائحا، ومنخفضا بنسبة 1.94 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 93 ألفا و80 سائحا".

وأضاف أن "السعودية جاءت ثانيا بعدد السياح 44 ألفا و961 سائحا، تلاها لبنان ثالثا بعدد السياح الذي بلغ عددهم 21 ألفا و556 سائحا، ومن ثم الاردن رابعا بعدد 19 الفا و937 سائحا، ثم الكويت خامسا بعدد 11 الفا و581 سائحا، والامارات سادسا بعدد 6 الفا و857 سائحا، وقطر سابعا بعدد 3 ألفا و 535 سائحاً، واليمن ثامنا بعدد 2581 سائحا".