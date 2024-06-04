العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ جاء العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين إلى تركيا في شهر نيسان/ أبريل 2024 بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال نيسان بلغ 56 الفاً و587 سائحاً، منخفضة 1.84%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 61 الفاً و193 سائحا، فيما ارتفع بنسبة 2.13 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 54 ألفاً و927 سائحاً".

واضافت الوزارة ان "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح الى تركيا خلال نيسان العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 47 ألفا و974 سائحاً، والاردن ثالثا بعدد 22 الفا و81 سائحا، ومن ثم لبنان رابعا بعدد 21 ألفاً و7 سائحين، ثم الكويت خامسا بعدد 17 ألفا و800 سائح، والامارات سادسا بعدد 8 آلاف و717 سائحا، وقطر سابعا بعدد آلاف4 و 224 سائحاً".