العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة الى تركيا

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم السبت ، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى في أعداد السياح العرب خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2025.

وذكرت الوزارة، في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى من بين الدول العربية في عدد السياح خلال شهر كانون الاول من العام 2025 حيث بلغ أعداد السائحين 74 ألفا و 7 أشخاص مرتفعة عن نفس الفترة من العام 2024 التي بلغ فيه عدد السائحين 70 ألفا و75 سائحا، ومرتفعا أيضا عن نفس الفترة من عام 2023 التي بلغ 64 ألفا و 185 سائحا.

وتابعت ان السعودية جاءت ثانيا بـ 46 ألفاً و 451 سائحاً، وجاءت الجزائر ثالثا بـ 35 الفا و 618 سائحا، ومصر رابعا بـ 21 الفا و 143 سائحا، من ثم لبنان خامسا بـ 19 الفا و 605 سائحين، والمغرب سادسا بـ 18 ألفا و 18 سائح.

وأضافت الوزارة، أن تونس جاءت سابعا بـ 17 آلف سائح، وليبيا ثامنا بـ 16 الفاً و800 سائح، والامارات تاسعا بـ 16 ألف سائح، والاردن عاشرا بـ 15 ألف سائح.

وكان المعهد التركي للإحصاء قد أعلن أمس الجمعة، أن عائدات السياحة ​في تركيا ارتفعت بنسبة 6.​8 % ‌لتصل إلى ‌65.23 ‍مليار دولار في العام ​2025 بعد قفزة ​بلغت 10% تقريبا في الربع ​الرابع. وفي الربع الأخير، ⁠قفزت الإيرادات 9.‍9% ‌لتصل إلى 15.15 مليار دولار.