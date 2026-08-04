العراق يتصدر أكبر صفقات النفط خلال تموز

شفق نيوز- بغداد

تصدر العراق قائمة أكبر الصفقات النفطية المبرمة خلال شهر يوليو/تموز 2026، ضمن قائمة ضمت ثلاث دول عربية هي العراق وسلطنة عُمان وقطر، في ظل حراك استثماري واسع استهدف تطوير حقول النفط والغاز وتعزيز الطاقة الإنتاجية.

وجاء العراق في المرتبة الأولى بعد توقيع اتفاقيات مع شركات أميركية لتطوير 9 حقول نفطية في محافظات كركوك وديالى والبصرة وذي قار، بمشاركة شركات كونوكو فيليبس، وشيفرون، وهاليبرتون، وإتش كيه إن، ضمن خطة حكومية تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يومياً، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب وتحسين كفاءة العمليات.

كما شملت القائمة سلطنة عُمان عبر اتفاقيات لتطوير حقول نفطية وبناء ناقلات نفط، فيما برزت قطر من خلال صفقة لتطوير حوض غدامس النفطي في ليبيا، إلى جانب صفقة أخرى في ساحل العاج لتطوير مشروع "بالين" البحري.

وبحسب منصة الطاقة، فإن صفقات يوليو/تموز الماضي، عكست استمرار جاذبية قطاع النفط والغاز عالمياً، مع تركيز الاستثمارات على تطوير الحقول العملاقة، وتعزيز أمن الإمدادات، ورفع كفاءة الإنتاج عبر شراكات مع كبرى شركات الطاقة العالمية.