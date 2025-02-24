العراق يتصدر قائمة مستوردي الدقيق التركي

شفق نيوز/ اعلن نائب وزير الخارجية التركي محمود كورجان، يوم الاثنين، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى في صادرات تركيا من دقيق القمح.

وقال كورجان في تصريحات، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حصة تركيا من صادرات دقيق القمح العالمية البالغة 6.96 مليارات دولار تبلغ نسبتها 21.2% بقيمة 1.47 مليار دولار في عام 2023".

واضاف ان "صادرات تركيا من دقيق القمح في عام 2024 بلغت 1.16 مليار دولار"، مشيرا الى ان "العراق احتل المرتبة الاولى في هذه الصادرات تليها سوريا والصومال وجيبوتي وفنزويلا".

في السياق، توقع رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي، تجاوز صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا 400 ألف طن عام 2025.