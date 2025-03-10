العراق يتصدر قائمة مستوردي البضائع الأردنية خلال شهرين

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمان، يوم الاثنين، احتلال العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية الأردنية خلال شهري كانون الأول وشباط 2025.

وذكرت الغرفة في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قيمة السلع التي استوردها العراق من الأردن خلال الشهرين الماضيين بلغت 96 مليون دينار أردني (136 مليون دولار)، ليحتل بذلك صدارة قائمة الدول المستوردة، كما جاءت سويسرا في المرتبة الثانية بـ 26 مليون دينار (37 مليون دولار)، تلتها مصر بـ 15 مليون دينار (21 مليون دولار)، ثم الإمارات بـ 14 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)".

وأضاف البيان أن "غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، إضافة إلى البضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيراً إلى أن "عدد شهادات المنشأ الموجهة للعراق بلغ 477 شهادة خلال الفترة المذكورة".

وأوضحت الغرفة، أن "صادراتها خلال الشهرين الماضيين توزعت على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 104 ملايين دينار (نحو 147 مليون دولار)، والصناعية بـ 52 مليون دينار(73 مليون دولار)، والزراعية بـ 19 مليون دينار(27 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة البضائع ذات المنشأ العربي 16 مليون دينار (22.5 مليون دولار)، فيما توزعت بقية الصادرات على منتجات أخرى".

وكشف ممثل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الأردن، محمد الصفدي لوكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء الماضي، عن استحواذ العراق والسعودية على 66% من صادرات الغرفة.

يذكر أن غرفة التجارة الأردنية أعلنت، مطلع العام الحالي، أن العراق جاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.