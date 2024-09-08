العراق يتصدر قائمة مستوردي البسكويت من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية المصدرين الأتراك، أن العراق جاء في المرتبة الأولى في استيراد البسكويت خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 2024.

وأوضح رئيس الجمعية، أحمد تيرياكي، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "صادرات البسكويت والويفر المحلي والقمح والمعكرونة بلغت خلال هذه الفترة 2 مليار و129 مليون دولار."

وأضاف تيرياكي أن "العراق احتل المركز الأول بين الدول المستوردة، حيث بلغ إجمالي ما تستورده من هذه المنتجات 1.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4%، تلاه في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 427 مليون دولار."

وأشار تيرياكي إلى أن "الصادرات شهدت تراجعاً في عائدات التصدير بلغ 100 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار على مستوى العالم."

ويستورد العراق معظم السلع من دول الجوار مثل تركيا وإيران والأردن، في ظل توقف المعامل والمصانع المحلية لأسباب متعددة.