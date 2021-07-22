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العراق يتصدر قائمة أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-22T11:00:52+0000
العراق يتصدر قائمة أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري منتجات الأثاث والورق في إسطنبول ، يوم الخميس ، ان العراق يتصدر أكثر الدول استيرادا للاثاث التركي خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي .

وقال رئيس الاتحاد أحمد غولاتش " حققت صادرات الأثاث التركية نموا بنسبة 35 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2020".

واضاف ان " العراق في قائمة البلدان الأكثر استيرادا للأثاث التركي، تلته ألمانيا، ثم الولايات المتحدة".

واشار الى ان " صادرات القطاع تجاوزت ملياري دولار وفي حزيران الماضي وحده بلغت عائدات صادرات الأثاث 387 مليون دولار".

وأكد "على زيادة الإقبال على منتجات الأثاث التركية، لارتفاع مستوى جودتها وتميز تصاميمها وأسعارها التنافسية".

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