العراق يتصدر قائمة صادرات الأردن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الأولى للصادرات الأردنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 بحسب أرقام ومعطيات إحصائية رسمية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، إلى 1.966 مليار دينار أردني، مقابل 1.797 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

(100 دولار يساوي 70 دينار أردني)

وبحسب أرقام ومعطيات إحصائية رسمية اردنية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن العراق احتل المرتبة الأولى على سلم الصادرات الاردنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من هذا العام لتبلغ 177 مليون دينار، مقابل 109 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 62.4 بالمئة، تلتها السعودية بقيمة 197 مليون دينار، وثم الإمارات بقيمة 64 مليون دينار.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.