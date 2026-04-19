العراق يتصدر قائمة المستوردين .. صادرات "بحر إيجه" الزراعية تتجاوز 400 مليون دولار

شفق نيوز - انقرة

سجّلت صادرات منطقة بحر إيجه من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجاتها نحو 409 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار التوسع في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبذور الزيتية في بحر إيجة، أن العراق جاء في مقدمة الأسواق المستوردة، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن السوق العراقية تواصل تأدية دور محوري في دعم نمو الصادرات التركية.

وأوضح أن القطاع دخل مرحلة توازن بعد تراجع في الكميات والقيمة خلال الفترة الماضية، نتيجة تقلبات الأسعار والطلب، إلا أن التحول نحو المنتجات ذات القيمة المضافة ساهم في تعزيز الإيرادات.

وأضاف رئيس المجلس أن منتجات الحلويات تصدّرت قائمة الصادرات، مسجلةً نحو 921 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة بلغت 8.4%، ما يعكس استمرار الطلب في الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها العراق.

وأشار إلى أن تنويع الأسواق والتركيز على المنتجات ذات الجودة العالية يشكلان أساساً لزيادة القدرة التنافسية، مؤكداً أن العراق سيبقى من أهم الشركاء التجاريين للقطاع خلال المرحلة المقبلة.