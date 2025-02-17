العراق يتصدر قائمة الدول في استيراد الورد التركي

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة اتحاد مزارعي نباتات الزينة في تركيا أن العراق تصدر قائمة الدول في استيراد الورد المقطوف من تركيا.

وقال رئيس الاتحاد، صافاش أكجان، إنه "تم إنتاج 523 مليون و26 ألف و808 وردة على مساحة 270 هكتارًا خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضاف أكجان أن "تركيا حققت إيرادات بلغت 2 مليون و921 ألف دولار من صادرات الورود المقطوفة في هذه الفترة".

وأشار إلى أن "تركيا سجلت مبيعات لصادرات الورود المقطوفة في عام 2024 بقيمة 441 ألف و741 دولارًا، حيث ذهب معظم الصادرات إلى العراق بقيمة إجمالية بلغت 148 ألف و732 دولارًا، تلتها تركمانستان في المرتبة الثانية بقيمة 137 ألف و424 دولارًا".

وصدرت تركيا 75 مليون وردة إلى 30 بلدا في مقدمتها هولندا وبريطانيا وألمانيا، وذلك مع مناسبة "عيد الحب" الذي وافق في 14 فبراير/ شباط .

وبحسب إسماعيل يلماز، رئيس رابطة مصدري نباتات ومنتجات الزينة في تركيا، إن القطاع حقق بداية جيدة بحلول عام 2025.