سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا للشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-15T08:44:01+0000
العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا للشهر الماضي

شفق نيوز/ أظهرت بيانات إحصائية تركية، يوم الاثنين، أن العراقيين جاؤوا بالمرتبة الاولى من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الثاني 2020.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء بالمرتبة الاولى من حيث الشراء خلال شهر تشرين الثاني وبواقع 876 منزلا، وجاء بعد العراق إيران بـ 860 من المنازل المباعة، وروسيا ثالثا بـ 434 من المنازل المباعة، وأفغانستان رابعا بـ 203 من المنازل المباعة، والكويت خامسا بـ 202 من المنازل المباعة.

وأضافت أن "مبيعات المنازل للأجانب انخفضت من كانون الثاني الى تشرين الثاني للعام الحالي بواقع 36 الف و385 منزلا، بنسبة تراجع بلغت 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "اسطنبول هي المقاطعة الأولى الأكثر جذبا للأجانب التي سجلت بيع 2 ألف و443 وحدة سكنية، وبعدها جاءت أنطاليا بعدد 893 من المنازل المباعة، وأنقرة بـ 297 بيعًا للمنزل، ويالوفا بـ 182 بيعًا للمنزل، وبورصا بمبيعات 174 منزل".

related

الإردن تكتشف حقل "غاز واعد" قرب العراق

Date: 2020-12-13 19:21:08
الإردن تكتشف حقل "غاز واعد" قرب العراق

العراق يلغي عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة "تابو"

Date: 2020-10-15 07:35:04
العراق يلغي عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع مجموعة تركية بقيادة "تابو"

تصنيف دولي جديد .. العراق من الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأعلى

Date: 2020-08-29 11:34:51
تصنيف دولي جديد .. العراق من الاقتصاديات ذات الدخل المتوسط الأعلى

نتبلوكس: انقطاع الإنترنت عن معظم أنحاء العراق

Date: 2019-10-02 22:36:47
نتبلوكس: انقطاع الإنترنت عن معظم أنحاء العراق

رسميا .. العراق يستأنف الحركة التجارية مع ايران في معبر حدودي

Date: 2020-07-07 14:59:06
رسميا .. العراق يستأنف الحركة التجارية مع ايران في معبر حدودي

العراق يحصر دفع الرواتب الكترونيا ويُلغي اليدوي

Date: 2020-04-25 10:19:05
العراق يحصر دفع الرواتب الكترونيا ويُلغي اليدوي

وزير النفط: نسعى لتخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين بهذا القطاع الى العراق

Date: 2019-06-28 19:46:21
وزير النفط: نسعى لتخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين بهذا القطاع الى العراق

نشر تعديل قانون التقاعد الموحد في الجريدة الرسمية

Date: 2019-12-09 08:00:24
نشر تعديل قانون التقاعد الموحد في الجريدة الرسمية