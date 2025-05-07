العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر استيراداً من الأردن خلال 2025

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمان، يوم الأربعاء، تصدر العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للبضائع التجارية الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025.

وذكرت الغرفة في تقرير لها اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قيمة السلع التي استوردها العراق من الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 184 مليون دينار أردني ليحتل بذلك صدارة قائمة الدول المستوردة، كما جاءت مصر في المرتبة الثانية بـ 26 مليون دينار، تلتها مصر بقيمة نحو 29 مليون دينار وبعدد 246 شهادة".

وأضاف التقرير، أن "سويسرا جاءت بالمرتبة الثالثة بقيمة نحو 26 مليون دينار، وبعدد 8 شهادات، فيما حلت سوريا رابعاً بـ 24 مليون دينار، وبعدد 1889 شهادة، بينما السعودية خامساً بقيمة 22 مليون دينار، وبعدد 1583 شهادة"، مبيناً أن "هذه المجموعة من الدول هي من بين الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة".

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثلث الأول من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 204 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 84 مليون دينار، والزراعية 41 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 28 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى، وفقاً للتقرير.

وأشار إلى أن "غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، إضافة إلى البضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مضيفاً أن "عدد شهادات المنشأ الموجهة للعراق بلغ 1038 شهادة خلال الفترة المذكورة".

ويساوي الـ 100 دولار أمريكي 70 ديناراً أردنياً.

وكشفت الحكومة الأردنية، خلال الشهر الماضي، عن استحواذ أربع دول من ضمنها العراق على نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي.

وفي مطلع العام الحالي، قالت غرفة التجارة الأردنية، إن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024.