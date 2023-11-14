العراق يتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا للأثاث والورق التركي خلال 10 أشهر

شفق نيوز/ تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر استيراداً للأثاث والورق من تركيا خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2023.

وتجاوزت صادرات منطقة البحر المتوسط التركية من الأثاث والورق 723 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وذكر اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات، مركزه ولاية مرسين في بيان اليوم الثلاثاء، أن صادرات المنطقة في أكتوبر بلغت 81 مليونا و740 ألف دولار.

وأضاف أن صادرات الفترة ما بين يناير/كانون الثاني- أكتوبر بلغت 723 مليونا و49 ألف دولار.

وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال الفترة المذكورة أعقبتها المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وبحسب اتحاد المصدرين الأتراك، بلغت عائدات تركيا من صادرات الأثاث والورق 3.9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.