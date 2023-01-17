العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للأثاث التركي

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للأثاث من تركيا في العام 2022، وفقا لأحدث البيانات والإحصائيات الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات 8.44 مليارات دولار خلال العام الماضي 2022، لتسجل بذلك أعلى صادرات سنوية على الإطلاق.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجلت خلال 2022 نموا بنسبة 20.8 بالمئة، مقارنة بـ2021.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدر العراق القائمة بـ 1.04 مليار دولار، تلته إسرائيل 483.6 مليون دولار، ثم بريطانيا 450.8 مليون دولار.

وسجلت روسيا أعلى نسبة زيادة في صادرات القطاع بين الدول التي استوردت منتجات بأكثر من 100 مليون دولار وذلك بمعدل 164.5 بالمئة (216.8 مليون دولار)، تلتها قطر 78.8 بالمئة (177.2 مليون دولار)، ثم أوزبكستان 61 بالمئة (117.2 مليون دولار).

وما لفت الانتباه ارتفاع معدل الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بواقع 651.1 بالمئة، لتبلغ 40.9 مليون دولار.