العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات النسيجية الإيرانية

شفق نيوز/ تصدّر العراق، قائمة الدول المستوردة للمنتجات النسيجية الإيرانية خلال العام الماضي 2023، وفقاً لما ذكرته وسائل اعلام ايرانية.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "حجم صادرات المنتجات النسيجية بلغ نحو 500 مليون دولار العام الماضي، وكانت أغطية الأرضيات المنسوجة غير المخملية من أكثر السلع المصدرة بين هذه المنتجات بقيمة 220 مليون دولار".

واضافت، أن "العراق وأفغانستان وروسيا استحوذت على أكبر كمية من صادرات المنتجات النسيجية الإيرانية، والتي شكلت 26 و18 و6% من إجمالي قيمة صادرات منتجات المنسوجات الإيرانية، على التوالي للعام الماضي".

وتمت أعلى كمية تصدير للمنتجات النسيجية في عام 2023 عبر جمارك كاشان بحصة 16% من إجمالي قيمة الصادرات لهذا المنتج، تلتها جمارك مشهد بنسبة 11.5% وغرب طهران بحصة 9.5%، وفقاً لتنسيم.

وتم خلال هذه الفترة استيراد منتجات نسيجية بقيمة 2 مليار و200 مليون دولار إلى البلاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.

وكانت الإمارات بنسبة 38% من إجمالي قيمة الواردات من منتجات المنسوجات، والصين بنسبة 22%، وتركيا بنسبة 17.6%، من الدول الشريكة التجارية الرئيسية في توريد هذا المنتج لإيران.