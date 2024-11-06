العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للمنتجات العربية المتعلقة بنشاط البناء

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة اهم 10 دول مستوردة للمنتجات العربية المتعلقة بنشاط البناء، حسبما أعلنته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" .

وقالت المؤسسة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "قائمة أهم 10 دول مستوردة بالمنطقة استحوذت على 58 في المئة من مجمل صادرات الدول العربية من المنتجات المتعلقة بنشاط البناء بقيمة 34 مليار دولار".

واضافت ان "العراق تصدر هذه القائمة باعتباره المستورد الأكبر بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار وحصة 16 في المئة".

وأشار بيان المؤسسة إلى أن "أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 76.4 في المئة من مجمل واردات الدول العربية من المواد المتعلقة بنشاط البناء بقيمة قاربت 88 مليار دولار، تصدرت الصين المقدمة كأكبر مصدر بقيمة بلغت تجاوزت 42 ملياراً وبحصة 37 في المئة من الإجمالي".