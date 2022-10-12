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العراق يتصدر قائمة الدول العربية بالنمو الاقتصادي لعام 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-12T05:50:24+0000
العراق يتصدر قائمة الدول العربية بالنمو الاقتصادي لعام 2022

شفق نيوز/ يتجه العراق، نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية للعام 2022 بواقع 9.3%، وبارتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات نيسان، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.

جاء ذلك وِفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، لشهر تشرين الأول الحالي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وقد حمل عنوان " آفاق الاقتصاد العالمي". 

وبحسب تقرير الصندوق، فإنه يقدر متوسط سعر برميل النفط عند 98 دولاراً هذا العام، لينخفض إلى 85.5 دولاراً في العام المقبل 2023.

واشار التقرير الى أن الكويت تأتي بالمرتبة الثانية بالنمو  هذا العام، والذي سيبلغ 8.7%، يليها السعودية ثالثا بنمو 7.6%، ومن ثم تأتي مصر رابعا بنمو 6.6% ومن ثم الإمارات 5.1%، والجزائر 4.7% وعمان 4.4%، وفلسطين 4% وكل من قطر والبحرين بنمو يبلغ 3.4%.".

وتوقع التقرير أن يصل الأردن إلى 2.4%، ومن ثم تونس 2.2%،  ومن ثم اليمن 2%،  والمغرب 0.8%، بينما يتراجع النمو في السودان 0.3% 

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