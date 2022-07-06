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العراق يتصدر قائمة البلدان الأكثر إستيراداً من تركيا خلال 6 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T10:02:15+0000
العراق يتصدر قائمة البلدان الأكثر إستيراداً من تركيا خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة الدول الأكثر إستيراداً للسلع والمواد الإستهلاكية من تركيا خلال النصف الأول من العام 2022.

جاء ذلك وفقا لإحصائية نشرتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن صادرات بلدها إلى دول الجوار والتي قالت إنها بلغت 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وقالت الوكالة نقلا عن بيانات وزارة التجارة، إن الصادرات إلى كل من بلغاريا وجورجيا والعراق وإيران وسوريا واليونان ارتفعت 25.4 بالمئة خلال المدة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر العراق قائمة دول الجوار الأكثر استيرادا بـ 4 مليارات و837 مليون دولار، وحلت بلغاريا ثانيا بمليارين و265 مليونا، ثم اليونان بمليار و558 مليونا، وإيران بمليار و159 مليون دولار.

وجاءت جورجيا بالمرتبة الخامسة بـ897 مليونا و740 ألف دولار، وسوريا بـ 729 مليونا و928 ألف دولار.

وذكر أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الماضي، كانت 9 مليارات و131 مليون دولار.

يشار أن إجمالي الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت رقما قياسيا ببلوغها 126 مليار دولار، بزيادة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

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