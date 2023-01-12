العراق يتصدر قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا بين دول الشرق الأوسط

شفق نيوز/ تصدّر العراق خلال العام 2022، قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا بين دول الشرق الأوسط والخليج، بواقع 10.5 مليارات دولار، لبيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك.

وحققت الصادرات التركية إلى دول الشرق الأوسط والخليج، نمواً بنسبة 17.8 بالمئة خلال العام الماضي، لتبلغ عائداتها 34.2 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، حلّت إسرائيل بـ 3.7 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ 2.4 مليار دولار، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية اليوم الخميس.

وفي السياق، استوردت سوريا من تركيا خلال العام الماضي، ما قيمته 1.5 مليار دولار، فيما بلغت واردات قطر 1.4 مليار دولار، والسعودية 949.6 مليون دولار.

أما الأردن فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إليه 872.9 مليون دولار، وإلى الكويت 636.5 مليون دولار.

وعلى صعيد متصل، تصدرت السعودية دول المنطقة التي شهدت وارداتها من تركيا، أكبر نسبة نمو خلال 2022، وذلك بـ 400.3 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات تركيا لدول الشرق الأوسط والخليج، بلغ 29 مليار دولار، خلال 2021.