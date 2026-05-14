العراق يتصدر صادرات غرفة تجارة عمّان بـ188 مليون دينار خلال الثلث الأول من 2026

شفق نيوز - بغداد/عمّان

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان لتصدير البضائع والسلع إلى الدول العربية والأجنبية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر العراق قائمة الدول المستوردة بقيمة بلغت 188 مليون دينار.

وبحسب معطيات إحصائية الغرفة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بلغت قيمة صادرات غرفة تجارة عمّان عبر شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 492 مليون دينار، مقابل 401 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 10005 شهادات، مقارنة مع 10174 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة.

ووفق الإحصائيات، توزعت شهادات المنشأ على عدة دول، تصدرتها سوريا بعدد 1903 شهادات، تلتها السعودية بـ 1598 شهادة، ثم العراق بـ1052 شهادة، فمصر بـ247 شهادة، وسويسرا بـ8 شهادات.

أما من حيث القيمة، فقد جاء العراق في المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 188 مليون دينار، تلاه مصر بـ29 مليون دينار، ثم سويسرا بنحو 26 مليون دينار، وسوريا بـ24 مليون دينار، والسعودية بحوالي 23 مليون دينار.

وشملت صادرات غرفة تجارة عمّان خلال الثلث الأول من العام الحالي المنتجات الأجنبية "البضائع ذات المنشأ الأجنبي" بقيمة 201 مليون دينار، تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 69 مليون دينار، ثم البضائع العربية ذات المنشأ العربي بنحو 61 مليون دينار، إضافة إلى المنتجات الزراعية التي بلغت قيمتها نحو 47 مليون دينار.