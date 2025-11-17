العراق يتصدر أسواق صادرات الفواكه والخضر التركية

شفق نيوز– أنقرة

أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضر في البحر المتوسط التركية، يوم الاثنين، أن العراق كان السوق الرئيسي لصادرات الجمعية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، فرحات غوروز، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن صادرات تركيا من الفواكه والخضر بلغت 334.9 مليون دولار في أكتوبر، بارتفاع نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف غوروز أن العراق كان السوق الأكبر لصادرات القطاع، تليه روسيا في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا ثالثاً، مؤكداً أن قطاع الفواكه والخضر يحظى باهتمام واسع في بغداد.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت "خطوات قوية لتعزيز شراكات دائمة مع العراق الذي يعدّ أحد أهم الأسواق بالنسبة لنا"، لافتاً إلى مشاركة الجمعية في معرض بغداد الأخير، حيث لاحظت "اهتماماً كبيراً بالمنتجات التركية في السوق العراقية".