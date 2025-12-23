العراق يتصدر أسواق تركيا في استيراد الحبوب والبقوليات

شفق نيوز - بغداد / انقرة

أعلنت جمعية مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في جنوب شرق الأناضول، أن العراق تصدّر قائمة أكبر الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال الفترة من شهر كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني 2025.

وذكرت الجمعية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق ظل أكبر سوق للصادرات، إذ بلغت قيمة الواردات العراقية 871.9 مليون دولار، رغم انخفاضها بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن، الصادرات إلى العراق شملت الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها، وفي مقدمتها القمح، الطحين، المعكرونة، البرغل، العدس، الحمص، إضافة إلى منتجات غذائية أخرى.

وأضافت أن سوريا جاءت في المرتبة الثانية بعد العراق، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 47.7% لتصل إلى 369.4 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية 265.8 مليون دولار، لتكون ضمن أكبر ثلاثة أسواق لمنتجات المنطقة.

كما أشارت الجمعية إلى ارتفاع الصادرات إلى الدول الأفريقية بنسبة 17.3% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تنامي الطلب على منتجات الحبوب والبقوليات في الأسواق الخارجية.