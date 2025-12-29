العراق يتصدر دول المنطقة في كثافة الانبعاثات الكربونية المصاحبة لإنتاج النفط

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بلومبيرغ (اي اي اف)، يوم الاثنين، أن العراق سجّل أعلى كثافة للانبعاثات الكربونية المصاحبة لإنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2024.

ووفقاً للبيانات، فإن كثافة الانبعاثات في العراق بلغت نحو 56.2 كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، وهو ما يعكس حجم التحديات البيئية والفنية التي يواجهها قطاع الطاقة في البلاد.

وبحسب البيانات ذاتها، جاءت إيران في المرتبة الثانية بمعدل 47.9 كيلوغراماً، تلتها قطر بـ 35 كيلوغراماً، ثم سلطنة عُمان بـ 27.7 كيلوغراماً، والكويت بـ 19.4 كيلوغراماً، والإمارات بـ 17 كيلوغراماً، في حين سجلت السعودية أدنى مستوى للانبعاثات بواقع 12.3 كيلوغراماً لكل برميل نفط مكافئ.

وتشير هذه الأرقام إلى تفاوت واضح في كفاءة الإنتاج واستخدام التقنيات الحديثة للحد من الانبعاثات بين دول المنطقة، في ظل تزايد الضغوط الدولية على الدول المنتجة للنفط لاعتماد معايير بيئية أكثر صرامة.

ويُعد تقليل حرق الغاز المصاحب وتحديث البنية التحتية من أبرز التحديات التي تواجه العراق، وسط دعوات متزايدة لتسريع مشاريع استثمار الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يسهم في خفض الانبعاثات مستقبلاً.