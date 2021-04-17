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العراق يتصدر دول العالم باستيراد البقوليات التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-17T08:16:20+0000
العراق يتصدر دول العالم باستيراد البقوليات التركية

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في منطقة البحر المتوسط التركية، يوم السبت، أن العراق جاء اولا باستيراد البقوليات والحبوب التركية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، حسين ارسلان، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية لـ90 دولة في الربع الأول من العام الحالي، حققت 353.4 مليون دولار بزيادة قدرها 21%.

وبين ان معظم الصادرات ذهبت إلى العراق وسوريا وألمانيا، مشيرا الى ان "العراق احتل المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع بلغت 41% وبقيمة 59.5 مليون دولار في قائمة أكثر الدول التي نصدر إليها، تليه سوريا بنسبة زيادة 77% وبقيمة 41.5 مليون دولار، تليها المانيا بزيادة 93% بقيمة 14 مليون دولار.

واشار ارسلان الى ان منتجات المعجنات احتلت الحصة الاكبر بالتصدير وبنسبة 22% بقيمة 78.4 مليون دولار، تليها البقوليات بنسبة 21% بقيمة 75.1 مليون دولار، يليها السكر والمنتجات السكرية بحصة 14% بقيمة 49.4 مليون دولار.

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