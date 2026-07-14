العراق يتصدر تراجعات أوبك.. خام البصرة يهبط 35 دولاراً في حزيران

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك لشهر يوليو/تموز 2026، أن خام البصرة المتوسط سجل أكبر تراجع شهري بين خامات سلة أوبك خلال يونيو، بعدما انخفض بمقدار 35.12 دولاراً للبرميل على أساس شهري، ليبلغ متوسط سعره 85.10 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 120.22 دولاراً في مايو/أيار.

وعلى أساس سنوي، أظهر التقرير أن متوسط سعر خام البصرة المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بلغ 93.57 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من متوسط الفترة نفسها من عام 2025 البالغ 71.39 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 22.18 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت قيمة سلة أوبك المرجعية خلال يونيو بمقدار 24.80 دولاراً للبرميل مقارنة بمايو، لتستقر عند 89.75 دولاراً للبرميل، لكنها بقيت أعلى من متوسط عام 2025 البالغ 72.04 دولاراً للبرميل.

وبحسب التقرير، انخفض خام العربي الخفيف إلى 96.89 دولاراً للبرميل في يونيو، مقابل 73.65 دولاراً خلال عام 2025، فيما بلغ خام إيران الثقيل 90.77 دولاراً مقارنة بـ 72.27 دولاراً العام الماضي.

وعالمياً، تراجع خام برنت المؤرخ إلى 85.17 دولاراً للبرميل في يونيو، مقابل متوسط 71.65 دولاراً خلال عام 2025، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 81.66 دولاراً مقارنة بـ 67.73 دولاراً.

ويشير التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار يونيو جاء بعد مستويات مرتفعة سجلتها الخامات في مايو، فيما بقيت الأسعار خلال عام 2026 أعلى من مستويات عام 2025، ما يعكس استمرار تأثير عوامل الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أسواق النفط العالمية.