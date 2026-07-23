العراق يتصدر المكاسب.. خاما البصرة يقفزان أكثر من 7% مع صعود النفط العالمي

شفق نيوز – اقتصاد

سجل النفط العراقي، يوم الخميس، أكبر المكاسب بين أبرز الخامات العالمية، بعدما ارتفع خاما البصرة الثقيل والمتوسط بأكثر من 7%، بالتزامن مع صعود أسعار النفط العالمية وسلة أوبك وعدد من الخامات العربية.

وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 61.86 دولاراً للبرميل، بزيادة 4.43 دولارات، تعادل 7.71%، فيما صعد خام البصرة المتوسط إلى 64.16 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 4.43 دولارات، بنسبة 7.42%.

وعالمياً، ارتفع خام برنت إلى 96.05 دولاراً للبرميل، بزيادة 1.98 دولار أو 2.10%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 88.25 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.42 دولار أو 1.64%.

وعلى مستوى منظمة أوبك، ارتفعت سلة خاماتها إلى 88.50 دولاراً للبرميل، بزيادة 2.40 دولار، تعادل 2.79%.

وفي الأسواق العربية، ارتفع الخام العربي الخفيف السعودي إلى 82.92 دولاراً للبرميل، بنسبة 6.84%، كما صعد خام داس الإماراتي إلى 88.07 دولاراً بنسبة 8.81%، وارتفع خام قطر البري إلى 87.77 دولاراً بنسبة 8.84%.