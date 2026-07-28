العراق يتصدر المشهد.. خاما البصرة يهبطان بأكثر من 17% في التداولات العالمية

شفق نيوز - بغداد

سجلت أسعار خامي البصرة، اليوم الثلاثاء، تراجعاً حادًا ضمن التداولات العالمية، متأثرة بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وانخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 11.63 دولارًا أو ما يعادل 17.67% ليصل إلى 54.19 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بالقيمة نفسها، منخفضًا 17.07% ليسجل 56.49 دولارًا للبرميل.

وعلى الصعيد العالمي، هبط خام برنت بمقدار 1.22 دولار أو 1.38% إلى 87.14 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.05 دولار أو 1.27% ليبلغ 81.56 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار عدد من الخامات القياسية حول العالم، في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة تطورات العرض والطلب العالمية والعوامل الجيوسياسية المؤثرة في حركة أسعار النفط.