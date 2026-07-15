العراق يتصدر المشهد.. خاما البصرة يقفزان بأكثر من 8% مع ارتفاع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز - بغداد

حقق خاما البصرة العراقيان (الثقيل والمتوسط) مكاسب قوية ومفاجئة خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، محلقين بأكثر من 8%، بالتزامن مع قفزة أسعار النفط في الأسواق العالمية إثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.

وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 57.99 دولاراً للبرميل، بزيادة بلغت 4.91 دولارات وبنسبة صعود قوية ناهزت 9.25%، فيما صعد خام البصرة المتوسط إلى 60.29 دولاراً للبرميل، مسجلاً زيادة قدرها 4.91 دولارات وبنسبة بلغت 8.87%.

وتأتي هذه المكاسب القياسية للخام العراقي مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة للنفط عالمياً؛ حيث صعد خام برنت إلى 86.03 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت 1.53%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 80.35 دولاراً للبرميل بزيادة 1.27%.

وعلى صعيد خامات المنطقة، سجل خام مربان الإماراتي ارتفاعاً بنسبة 4.85% ليبلغ 81.93 دولاراً للبرميل، فيما قفز الخام العربي الخفيف السعودي إلى 77.36 دولاراً للبرميل بنسبة صعود بلغت 7.61%.

وفي المقابل، وخلافاً للموجة الصاعدة، سجلت سلة أوبك تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 75.09 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 1.52%، فيما انخفض خام دبي إلى 69.21 دولاراً للبرميل.