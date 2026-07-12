العراق يتصدر المستوردين من الأردن بالنصف الأول من 2026

شفق نيوز- عمان

تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من الأردن، من حيث قيمة الصادرات الصادرة عبر شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلاً واردات بلغت نحو 323 مليون دينار أردني.

وبحسب بيانات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 نحو 768 مليون دينار أردني، بارتفاع نسبته 25.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 613 مليون دينار أردني.

يشار إلى أن كل 100 دولار، تساوي تقريبا 70 دينارا أردنيا.

وأظهرت البيانات أن العراق جاء في مقدمة أكبر الدول المستوردة حسب القيمة، بقيمة بلغت نحو 323 مليون دينار أردني عبر 1343 شهادة منشأ، متقدماً على سويسرا التي بلغت قيمة صادرات الأردن إليها 92 مليون دينار، ثم الإمارات بـ57 مليون دينار، والسعودية بـ43 مليون دينار، ومصر بـ40 مليون دينار.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي 20,548 شهادة، مقارنة بـ18,354 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 12 بالمئة.

وشملت الصادرات الأردنية والأجنبية المعاد تصديرها عبر شهادات المنشأ منتجات أجنبية بقيمة 361 مليون دينار، إلى جانب صادرات زراعية بقيمة 103 ملايين دينار، وصناعية بـ99 مليون دينار، ومنشأ عربي بنحو 79 مليون دينار.