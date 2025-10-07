العراق يتصدر العرب بتوقعات نمو الاقتصاد لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

توقع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يسجّل الاقتصاد العراقي أعلى معدل نمو بين الدول العربية خلال عام 2026، بنسبة تصل إلى 6.7%، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، في قائمة الأداء الاقتصادي المتوقع نموها العام المقبل.

ويعكس هذا النمو المرتفع تحسّنا واضحًا مقارنة بتوقعات شهر يونيو/حزيران 2025، مدعوما بانتعاش قطاع الطاقة وارتفاع الصادرات النفطية، إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وتنويع مصادر الدخل.

ويُعد هذا الأداء المنتظر مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد العراقي واستعادة نشاطه، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وجاءت جيبوتي في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقع يبلغ 6.1%، تليها قطر بنسبة 5.3%، ثم فلسطين بـ 5.1%، في حين سجلت الإمارات نموًا عند 5%.

أما السعودية فبلغت توقعات نموها 4.3%، تلتها مصر والمغرب بنسب تقارب 4.2%، بينما تراوحت معدلات النمو في لبنان، عُمان، وليبيا بين 3.5 و3.6%.

وسجلت الجزائر والبحرين والكويت معدلات معتدلة تراوحت بين 2.5 و3.1%، في حين جاءت الأردن وتونس بنسب أقل من 2.7%، بينما بقي اليمن دون تغيير عند 2.5%.