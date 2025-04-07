العراق يتصدر العالم في استيراد البقوليات التركية بـ 22 مليون دولار

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة دول العالم في استيراد البقوليات من تركيا خلال شهر شباط الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحبوب والبقوليات ومنتجاتها في البحر المتوسط، فيصل مميش، أن "قيمة صادرات الحبوب والبقوليات التركية بلغت 151.1 مليون دولار في فبراير/ شباط الماضي"، مشيرًا إلى أن "الصادرات تم توجيهها إلى 54 دولة من أصل 145 دولة تم التصدير إليها خلال هذه الفترة".

وأضاف مميش أن "الأسواق الرئيسية للتصدير كانت العراق وسوريا والسعودية"، لافتًا إلى أن "قيمة الصادرات للعراق بلغت 22.1 مليون دولار، تلتها سوريا بقيمة 14.2 مليون دولار، ثم السعودية بـ7.1 ملايين دولار".

وأشار مميش إلى أن "صادرات البقوليات التركية لشهر شباط بلغت 35 مليون دولار، فيما سجلت صادرات المعجنات 30.5 مليون دولار، ومنتجات البذور الزيتية 18 مليون دولار".