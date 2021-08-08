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العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته الى الهند

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-08T05:43:43+0000
العراق يتصدر الدول المنتجة للنفط في صادراته الى الهند

شفق نيوز/ تصدر العراق لائحة الدول المنتجة للنفط في صادراته النفطية الى الهند وفقا لبيانات صادرة عن مؤشر فورتكسا لتتبع السفن.

وأظهرت بيانات فورتكسا أن "64% من واردات الهند من النفط الخام البالغة 3.27 مليون برميل يوميًا لشهر يوليو/تموز، ما يعادل 2.1 مليون برميل يوميا جاءت من الشرق الأوسط"، مبينة أن "هذه الواردات انخفضت عن الشهر السابق التي بلغت 2.3 مليون برميل يوميا".

واضافت ان "العراق كان من أكبر المصدرين للنفط الخام للهند في تموز حيث بلغت هذه الصادرات 853 ألف برميل يوميا تلاه السعودية بمقدار 622 ألف برميل ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 340 ألف برميل يوميا تلاها نيجيريا بمقدار 310 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت الإمارات بمقدار 305 ألف برميل يوميا".

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