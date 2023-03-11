العراق يتصدر الدول المستوردة لمواد غذائية تركية خلال شباط الماضي

شفق نيوز/ تصدر العراق الدول المستوردة لمواد غذائية تركية، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، تليه الولايات المتحدة ثم روسيا.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في إسطنبول، اليوم السبت، بلغت قيمة صادرات تركيا من هذه المواد ومنتجاتها، خلال أول شهرين من العام الحالي 1.82 مليار دولار.

وذكر الاتحاد أن قيمة صادرات القطاع خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين، زادت بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبلغت قيمة صادرات القطاع في شباط/ فبراير الماضي 833.4 مليون دولار.

وجاء العراق في صدارة قائمة الدول المستوردة خلال شباط/ فبراير، تلته الولايات المتحدة ثم روسيا.