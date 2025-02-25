العراق يتصدر الدول العربية ويحتل المرتبة السابعة عالميا بشراء الذهب

شفق نيوز/ جاء العراق في صدارة الدول العربية في شراء الذهب خلال العام 2024، وفقا للمجلس العالمي للذهب.

وبحسب بيانات المجلس التي اطلعت عليها شفق نيوز، فإن العراق حلّ في مقدمة الدول العربية في شراء الذهب حيث بلغ حجم مشترياته من الذهب في العام 2024 حوالي 20.1 طنا وبهذا تبلغ هذه الاحتياطات 152 طنا فيما كانت مشتريات العراق من الذهب بالعام 2023 حوالي 12.3 طنا.

واضاف المجلس ان قطر جاءت ثانيا بشراءه 9.9 أطنان، تليها الامارات ثالثا بـ 1.3 طن، ومن ثم جاءت مصر رابعا 0.6 طن.

كما أشارت المجلس إلى أن العراق جاء سابعا كأكبر مشتر في العالم للذهب في العام 2024 بعد بولندا التي جاءت اولا: بشراء 90 طنا، وتركيا ثانيا بـ 75 طنا، والهند ثالثا بـ 72 طنا، واذربيجان رابعا، والصين خامسا، والتشيك سادسا.