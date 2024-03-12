العراق يتصدر الدول العربية بعدد السائحين إلى تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية في عدد السائحين خلال كانون الثاني / يناير من عام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال كانون الثاني بلغ 54 الفاً و508 سائحين، منخفضة 12.11%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 62 الفاً و 115 سائحاً، فيما ارتفعت عن العام 2022 الذي بلغ عدد السائحين العراقيين فيه 50 ألفاً و24 سائحا".

واضافت ان "نسبة السائحين العراقيين يشكلون 2.66% من سائحي العالم الذين وفدوا الى تركيا خلال كانون الثاني من العام الحالي".

كما اشارت الوزارة الى أن "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السائحين الى تركيا خلال كانون الثاني العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 38 ألفا و813 سائحاً، والكويت ثالثا بعدد 26 ألفا و17 سائحا، ومن ثم الاردن رابعا بعدد 13 ألف و655 سائحا، ثم المغرب خامسا بعدد 13 ألفا و82 سائحا، والامارات سادسا بعدد 4 آلاف و 436 سائحا، واليمن سابعا بعدد ألف و841 سائحا".