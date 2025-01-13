العراق يتصدر الدول العربية بالاستيراد من الأردن في العام 2024

شفق نيوز/ أعلنت غرفة صناعة عمّان الأردنية، يوم الاثنين، عن ارتفاع صادراتها إلى العراق خلال العام الماضي بنسبة 11.2%.

وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن صادرات الغرفة خلال العام الماضي وصلت إلى 7.164 مليار دينار أردني، مقابل 7.171 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام 2023.

وبينت أن أربع دول عربية وأجنبية استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي وهي الولايات المتحدة الأميركية، والهند، والعراق، والسعودية، مسجلة ما قيمته 4.425 مليار دينار أردني.

وبحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بنسبة 42.7%، لتسجل 1.644 مليار دينار مما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالاً لصادرات عمان، وجاءت الهند ثانياً حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 1.007 مليار دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق الذي جاء ثالثاً بنسبة 11.2%، لتسجل ما قيمته نحو 973 مليون دينار مقابل 785 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وحلّت السعودية رابعاً حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 801 مليون دينار.

ووفقاً للمعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 837 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 734 مليون دينار، والجلدية والمحركات 535 مليون دينار.

ويساوي الدولار الأميركي نحو 70 ديناراً أردنياً.