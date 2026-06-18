العراق يتصدر الخسائر النفطية.. خام البصرة الثقيل يهبط دون 48 دولاراً

شفق نيوز- متابعة

شهدت الخامات العراقية خسائر حادة، يوم الخميس، دفعت خام البصرة الثقيل إلى الهبوط دون مستوى 48 دولاراً للبرميل، متأثراً بموجة بيع واسعة طالت معظم الخامات القياسية والعالمية.

وانخفض خام البصرة الثقيل إلى 47.51 دولاراً للبرميل، فاقداً 3.94 دولارات أو ما نسبته 7.66%، فيما تراجع خام البصرة المتوسط إلى 49.61 دولاراً للبرميل بانخفاض مماثل بلغ 3.94 دولارات وبنسبة 7.36%.

كما هبط خام برنت القياسي إلى 77.99 دولاراً للبرميل منخفضاً 1.56 دولار أو 1.96%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 75.04 دولاراً للبرميل بخسارة بلغت 1.75 دولار أو 2.28%.

وشملت موجة الانخفاض معظم الخامات التابعة للدول المنتجة للنفط، إذ تراجعت سلة أوبك إلى 84.43 دولاراً للبرميل بخسارة 3.95%، فيما هبط خام دبي بنسبة 4.24% إلى 80.66 دولاراً للبرميل.

وسجلت عدة خامات خليجية وعربية خسائر كبيرة، من بينها الخام العربي الخفيف السعودي الذي انخفض بنسبة 5.71% إلى 80.41 دولاراً للبرميل، ومزيج صادرات الكويت الذي تراجع 9.49% إلى 85.84 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام الشاهين القطري بنسبة 8.82%.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية حالة من التقلب نتيجة المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي وتقييم المتعاملين للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، الأمر الذي انعكس على أسعار معظم الخامات في الأسواق الدولية.