العراق يتصدر الجنسيات العربية الوافدة إلى تركيا في حزيران

شفق نيوز- بغداد

حافظ العراق على صدارة الجنسيات العربية من حيث عدد الزائرين الى تركيا خلال شهر حزيران 2026، رغم تسجيل تراجع سنوي في أعداد الوافدين، حسب البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن عدد الزائرين العراقيين الى تركيا بلغ 96,069 زائراً في حزيران 2026، مقابل 100,892 زائراً في الشهر ذاته من عام 2025، بانخفاض نسبته 4.78%، فيما بلغت حصة العراقيين 1.73% من إجمالي الزائرين.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بين الدول العربية بـ76,738 زائراً، تلتها الأردن بـ26,251 زائراً، ثم الإمارات بـ24,353 زائراً، ولبنان بـ16,786 زائراً، والكويت بـ13,544 زائراً، فيما سجلت قطر 4,008 زائرين، والبحرين 2,679، واليمن 2,012.

ويؤكد الجدول أن العراق حافظ على صدارة الجنسيات العربية الوافدة الى تركيا خلال حزيران 2026، رغم التراجع السنوي في عدد الزائرين، وبفارق يقارب 19 ألف زائر عن السعودية التي حلت في المرتبة الثانية.