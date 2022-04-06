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العراق يتصدر البلدان المستوردة من تركيا خلال الربع الأول من العام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-06T11:23:25+0000
العراق يتصدر البلدان المستوردة من تركيا خلال الربع الأول من العام

شفق نيوز/ حققت صادرات تركيا إلى دول الجوار، نمواً بنسبة 30.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووفقا لبيان صادرة عن وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغت صادرات البلاد إلى كلّ من إيران، واليونان، والعراق، وسوريا، وبلغاريا، 5 مليارات و636 مليون دولار.

وتصدر العراق بلدان الجوار الأكثر استيراداً من تركيا، خلال هذه الفترة، وذلك بواقع مليارين و446 مليونا و554 ألف دولار، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

يُذكر أن صادرات تركيا حققت نمواً بنسبة 19.8 خلال مارس/ آذار الماضي، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، ليبلغ في الإجمال 22.7 مليار دولار.

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