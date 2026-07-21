العراق يتسلم من الصين 15 زورقاً و3 عبارات.. إحداها تتسع لـ500 راكب و80 سيارة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة للنقل البحري ومقرها البصرة، يوم الثلاثاء، تسلمها أولياً 15 زورقاً بحرياً حديثاً وثلاث عبارات ضمن الدفعة الأولى من اتفاقية تعاقدية مع جمهورية الصين، في إطار تحديث الأسطول البحري العراقي.

وقال مدير الشركة، الكابتن أحمد جاسم، إن الأسطول الجديد يضم 15 زورقاً بحرياً سياحياً، إلى جانب عبارتين لنقل الركاب بسعة 200 راكب لكل منهما، فضلاً عن عبارة متعددة الأغراض تتسع لـ500 راكب و80 سيارة في الرحلة الواحدة.

وأضاف أن العبارات الجديدة ستُخصص لتشغيل خطوط نقل الركاب بين العراق ودول حوض الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال النقل البحري، فضلاً عن توفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمسافرين.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن توجهات وزير النقل وهب الحسني لتحديث الأسطول البحري العراقي ورفع كفاءة خدمات النقل النهري والبحري بما يواكب المعايير العالمية ويستجيب للطلب المتزايد على خدمات نقل المسافرين.