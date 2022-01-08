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العراق يتسلم قرابة 40 الف طن من مادة السكر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-08T11:59:05+0000
العراق يتسلم قرابة 40 الف طن من مادة السكر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقي يوم السبت استقبال سفينة تحمل على متنها قرابة 40 الف طن من مادة السكر الخام.

وذكرت الشركة العامة لموانئ العراق في بيان اليوم، أنها استقبلت سفينتي بضائع، وناقلة نفط في ميناء ام قصر الجنوبي .

ونقل البيان عن مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي قوله، إن ميناء ام قصر الجنوبي استقبل على رصيف ( 8B ) ناقلة نفط سيتم شحنها بالمشتقات النفطية فيما رست سفينة محملة بـ39 الف طن من مادة السكر الخام على رصيف رقم ( 1 )، وسفينة اخرى رست على رصيف رقم ( 5 ) على متنها حاويات مختلفة الاحجام ومواد متنوعة .

ويبدو أن هذه الكميات من مادة السكر الخام سيتم توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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