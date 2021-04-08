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العراق يتسلح بخمسين ألف طن من الطماطم لصد ارتفاع الأسعار برمضان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-08T06:51:31+0000
العراق يتسلح بخمسين ألف طن من الطماطم لصد ارتفاع الأسعار برمضان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن فتح باب الاستيراد لـ50 ألف طن من الطماطم لصد ارتفاع مرتقب بالأسعار خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز، إن "شح بداية موسم أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية"، مشيرا إلى أن "هناك حراكاً لمتابعة الاسواق لتخفيض الاسعار خلال شهر رمضان".

وأضاف أن الوزارة تعمل ايضاً على تسعير البيض ودجاج المائدة خلال الأيام المقبلة"، مبينا انه "من مهام الوزارة زيادة الإنتاج من جانب وحماية المنتج والحفاظ على الأسعار من جانب آخر".

وتابع النايف، أنه بحسب قرار مجلس الوزراء فتح الاستيراد الطماطم بكمية 50 ألف طن خلال فترة شهر رمضان لغاية اول من أيار المقبل"، مؤكدا أن "الشهر المقبل ستتوفر محاصيل طماطم محافظتي النجف وكربلاء وتوفيرها بالاسواق".

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