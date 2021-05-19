العراق يتراجع 32 مركزاً في قائمة أغنى دول العالم

شفق نيوز/ كشفت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم، عن أن العراق احتل المرتبة 115 في قائمة أغنى دول العالم للعام 2021، متراجعا 32 مركزا عن عام 2020 .

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المجلة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن "العراق احتل المرتبة 115 من اصل 194 دولة مدرجة بالجدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية بنصيب بلغ 10.003 دولار متراجعا 32 مركزا عن عام 2020 الذي كان يحتل المركز 83".

واضافت أن "بعض البلدان الصغيرة جداً والغنية جداً مثل لوكسمبورغ وسنغافورة وهونغ كونغ استفادت من وجود قطاعات مالية وأنظمة ضريبية متطورة فيها تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمواهب المهنية، في حين أن دولاً أخرى مثل قطر وبروناي تتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات أو غيرها من الموارد الطبيعية المدرة للأرباح".

وعالمياَ، جاءت لوكسمبورغ بالمركز الأول كأغنى دولة، تلتها سنغافورة، ثم إيرلندا ثالثاً، فقطر، ثم سويسرا، تلتها النرويج سادساً، ثم أميركا، فبروناي ثامناً، وجاءت هونغ كونغ تاسعاً، والدنمارك عاشراً.

وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى والرابعة عالميا تليها الإمارات، ثم البحرين ثالثا ، فالسعودية رابعا، والكويت خامسا ومن ثم جاءت عمان سادسا ومصر سابعا ولبنان ثامنا ومن ثم جاءت الجزائر بالمركز التاسع والاردن عاشرا وتونس بالمرتبة 11 والعراق بالمرتبة 12".

واستند تصنيف المجلة إلى أحدث الأرقام والبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل/ نيسان الذي يحتسب إجمالي الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية للدولار.