العراق يتراجع 3 مراتب بين أكبر الدول حيازةً للسندات الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، ان العراق تراجع ثلاث مراتب من بين اكبر الحائزين الأجانب للسندات الامريكية.

وقالت الخزانة في أحدث جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تراجع ثلاث مراتب بعد أن خفض حيازته من السندات خلال شهر نيسان الماضي ليصل الى المرتبة الـ 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يجب أن يبلغ حيازتها أكثر من 28 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 34.8 مليار دولار لشهر نيسان منخفضة بنسبة 11.45% عن شهر اذار الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات 39.3 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت بنسبة 23% عن شهر آذار للعام 2022".

كما اشارت الخزانة الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول الأكبر حيازة لهذه السندات 1.127.2 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا بـ869 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 680 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 336 مليار دولار، ولوكسمبورغ خامسا بـ 332 مليار دولار".

وبينت ان "مجموع السندات لدول العالم لشهر نيسان ارتفعت بمقدار 7 مليارات دولار عن شهر شباط الماضي لتصل إلى 7 تريليونات و 580 مليار دولار".