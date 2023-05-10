العراق يتراجع مرتبتين عالميا بأرخص سعر للبنزين

شفق نيوز/ تراجع العراق مرتبتين عالميا بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود (البنزين) ليصل إلى المرتبة 13 عالميا حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في جدول له لشهر ايار لعام 2023 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تراجع الى المرتبة 13 بعد ان كان بالمرتبة 11 عالميا بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، بعد ان بلغ سعر البنزين المباع محليا وبواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر ايار الحالي".

واضاف ان " العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار للبنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، وانجولا رابعا، والجزائر خامسا، والكويت سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12 وفيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 2.961 دولار للتر الواحد من البنزين، تسبقها موناكو بسعر 2.284 دولار للتر الواحد ".

وكان العراق قد صعد مرتبة خلال شهر اذار الماضي بأرخص دول العالم بأسعار البنزين محليا بعد ان رفعت نيجيريا اسعار البنزين محليا الى 558 سنتا للتر الواحد وتراجعت بذلك الى المرتبة 14 بالقائمة.